Cade lungo un sentiero impervio Soccorso escursionista 21enne

Un escursionista di 21 anni è stato soccorso dopo essere caduto lungo un sentiero difficile che porta alla croce sulla vetta del monte San Vicino. L’incidente è avvenuto su un percorso con un fondo irregolare, che ha causato una perdita di equilibrio e un infortunio. Il giovane è stato raggiunto e riportato alla base dopo quasi tre ore di intervento.

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È stato riportato alla base dopo quasi tre ore il giovane che, effettuando un’escursione lungo il sentiero insidioso per il fondo irregolare, che conduce alla croce sulla cima del monte San Vicino, ha perso l’equilibrio restando infortunato. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel territorio montano del versante matelicese. Verso le 16.30 il 21enne di Matelica stava salendo con un gruppo di amici suoi concittadini. Nel bosco, lungo un sentiero in forte pendenza e sassoso, è scivolato restando bloccato e dolorante, con una caviglia fratturata. I disagi e le difficoltà della situazione ambientale e le condizioni di mobilità del ferito non permettevano di tornare verso Pian dell’Elmo, quindi sono stati allertati i soccorsi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cade lungo un sentiero impervio. Soccorso escursionista 21enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Soccorso aereo a Cervo: biker francese ferita su un sentiero impervioUn intervento aereo d’emergenza è stato necessario nel primo pomeriggio di oggi a Cervo, dove una partecipante francese a una competizione di... Scivola fuori sentiero sopra Pesariis: escursionista soccorso in elicotteroL’escursionista, un uomo triestino di 35 anni, si trovava bloccato a circa mille metri di quota sul Rio Fuina, sopra l’abitato di Pesariis, dopo...