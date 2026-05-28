Escursionista disperso nel Lecchese viene ritrovato morto in Val Biandino | corpo recuperato dal Soccorso alpino
Un escursionista di 69 anni disperso nel Lecchese è stato trovato morto in Val Biandino. Era partito con alcuni amici e si era separato durante il ritorno. Quando non sono più riusciti a rintracciarlo, hanno allertato il Soccorso alpino. Il corpo è stato recuperato dalle squadre di soccorso. La ricerca è durata diverse ore prima del ritrovamento.
Si tratta di un uomo di 69 anni che aveva intrapreso la via del ritorno separandosi da alcuni amici che poi, non rivedendolo, avevano lanciato l'allarme. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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