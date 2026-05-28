Escursionista disperso nel Lecchese viene ritrovato morto in Val Biandino | corpo recuperato dal Soccorso alpino

Notizia in breve

Un escursionista di 69 anni disperso nel Lecchese è stato trovato morto in Val Biandino. Era partito con alcuni amici e si era separato durante il ritorno. Quando non sono più riusciti a rintracciarlo, hanno allertato il Soccorso alpino. Il corpo è stato recuperato dalle squadre di soccorso. La ricerca è durata diverse ore prima del ritrovamento.