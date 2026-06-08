Vacanze estive dal 9 giugno | stop alle lezioni per Abruzzo Friuli Molise Puglia Sicilia e Umbria

Le scuole di Abruzzo, Friuli, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria inizieranno le vacanze estive a partire dal 9 giugno. Molti istituti scolastici in queste regioni stanno per chiudere le attività didattiche, con le lezioni e le verifiche sospese fino a data da destinarsi. Domani, in particolare, sarà l’ultimo giorno di lezione per il gruppo più numeroso di scuole, che chiuderanno le porte e spegneranno le lavagne interattive.

Moltissimi istituti scolastici si preparano a spegnere i monitor delle lavagne interattive. Domani tocca al gruppo più numeroso salutare i banchi e archiviare le verifiche (almeno per un po’). La scuola dell’infanzia protrarrà invece le lezioni fino al 30 giugno in Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria, mentre il Friuli Venezia Giulia anticiperà la chiusura al 27 giugno. Corso di dizione per docenti, edizione estiva. Iscriviti, posti limitati La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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