Il Consiglio dei ministri ha approvato uno stanziamento di 50 milioni di euro destinato a quattro Regioni italiane colpite da un’ondata di maltempo tra marzo e aprile 2026. Le aree interessate sono l’Abruzzo, la Basilicata, il Molise e la Puglia. La decisione arriva in risposta alle conseguenze delle intense precipitazioni che hanno provocato danni e situazioni di emergenza nelle zone coinvolte.

Il Consiglio dei ministri ha approvato uno stanziamento di 50 milioni di euro per quattro Regioni colpite dalla violenta ondata di maltempo a cavallo tra marzo e aprile 2026. Il meccanismo di sostegno è legato al Fondo per le emergenze nazionali e riguarderà Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Il Governo Meloni ha accolto in tal senso la proposta del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sulla dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di dodici mesi. Come saranno distribuiti gli aiuti alle Regioni. Il meccanismo d’emergenza prevede dapprima risorse destinate all’attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Maltempo, stato d’emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia: 50 milioni dal Cdm

Il Governo stanzia 50 milioni per lo stato d'emergenza in Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia dopo l'ondata di maltempoIl governo Meloni, a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo che ha interessato Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia dal 30 marzo e nei giorni...

Dichiarato lo stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Stanziati 50 milioniÈ stato anche deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Temi più discussi: Maltempo, Puglia e Basilicata chiedono lo stato di emergenza; Maltempo, stanziati 50 milioni e deliberato lo stato di emergenza in 4 regioni; Il Governo stanzia 50 milioni per lo stato d'emergenza in Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia dopo l'ondata di maltempo; Stato d’emergenza per la Puglia devastata dal maltempo: Serve un piano serio.

Stato d’emergenza per il maltempo, il Governo stanzia 50 milioni per salvare quattro regioniIl governo italiano ha formalizzato una decisione cruciale per far fronte alle pesanti conseguenze delle ondate di maltempo che hanno colpito duramente ... thesocialpost.it

Maltempo, Puglia in stato di emergenzaLo ha deliberato il Consiglio dei ministri, che ha stanziato 10 milioni di euro per gli interventi più urgenti ... rainews.it