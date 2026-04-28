Calendario scolastico Molise | lezioni dal 14 settembre vacanze di Natale e Pasqua Le date ufficiali approvate dalla Giunta regionale

La Giunta regionale del Molise ha approvato le date ufficiali del calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Le lezioni inizieranno il 14 settembre e si concluderanno a metà giugno. Sono state stabilite anche le festività di Natale e Pasqua, che prevedono periodi di vacanza. Le decisioni sono state rese note ufficialmente e riguardano tutte le scuole della regione.

La Giunta regionale del Molise ha dato il via libera definitivo alle date per il prossimo anno scolastico 2026-2027. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Calendario scolastico 2026-27 in Toscana: in classe dal 15 settembre. Le date delle vacanze Puglia, il calendario del prossimo anno scolastico: inizio il 17 settembre Approvato dalla giunta regionaleDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Giunta regionale della Regione Puglia, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre, i ponti e le festività; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure; Ponti scuola 2026/2027, pochi giorni festivi a ridosso dei weekend: ecco le date; Stabilito il calendario scolastico 2026/2027: Si inizia il 10 settembre 2026. Termine delle lezioni il 12 giugno per scuole primarie, medie e superiori. Fino al 30 giugno per l'infanzia. Approvato il calendario scolastico 2026-2027, totale di 206 giornate obbligatorie di lezioneAvvio delle lezioni per martedì 15 settembre 2026 e la conclusione per martedì 8 giugno 2027 per tutte le scuole di ogni ordine e grado, con termine differenziato al 30 giugno 2027 per le scuole dell’ ... lameziainforma.it Calendario scolastico Toscana 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 10 giugnoPer la scuola dell’infanzia resta una disciplina parzialmente differenziata: le attività educative possono iniziare in anticipo rispetto alla data generale e si concludono il 30 giugno, in ragione del ... orizzontescuola.it La Regione ha approvato il calendario scolastico 2026 - 2027. Stabilisce l'avvio delle lezioni per martedì 15 settembre 2026 e la conclusione per martedì 8 giugno 2027. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/04/la-regione-ha-approvato-il-calendario- - facebook.com facebook Nessuna modifica immediata al calendario scolastico in Emilia-Romagna. Anche per il prossimo anno, con molta probabilità la data di inizio e fine delle lezioni resta invariata, con margini di intervento limitati da un quadro normativo complesso e da una … x.com