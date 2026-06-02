Martin Scorsese ha annunciato di aver collaborato con Black Forest Labs, azienda specializzata in intelligenza artificiale generativa, entrando nel team come consulente. Ha affermato di aver testato l’uso dell’intelligenza artificiale nel cinema, sostenendo che il settore deve evolversi. La collaborazione con l’azienda riguarda l’esplorazione di nuove tecnologie per il cinema. Non sono stati forniti dettagli sui progetti specifici o sui risultati di questa collaborazione.

Martin Scorsese ha annunciato una collaborazione con Black Forest Labs, azienda specializzata in intelligenza artificiale generativa, entrando a far parte del team come consulente. La partnership segna un momento significativo nel dibattito sull’adozione dell’AI nel settore cinematografico, con il maestro di capolavori come Quei bravi ragazzi e The Irishman che si schiera tra i sostenitori della tecnologia applicata alla creatività. In una dichiarazione pubblicata sul sito web di Black Forest Labs, Scorsese ha spiegato la sua visione: “Il cinema è un medium giovane, di soli 125 anni circa, quindi dobbiamo essere aperti a come può evolversi”. Il regista ha ricordato come nel corso della sua carriera abbia già sperimentato tecnologie innovative, utilizzando il 3D per Hugo Cabret e la tecnologia di de-aging per The Irishman. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Scorsese usa l’intelligenza artificiale per i film: “Il cinema deve evolversi, l’ho testata”

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