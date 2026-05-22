Per l’Intelligenza Artificiale 2+2 fa quattro perché è statisticamente corretto non fa il calcolo Ecco i limiti nell’usarla in matematica

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è diffusa l’idea che strumenti di intelligenza artificiale, come ChatGPT, possano risolvere problemi matematici con maggiore precisione rispetto agli studenti. Tuttavia, si tratta di applicazioni che si basano su analisi statistiche e non sul calcolo vero e proprio. Per esempio, l’AI può affermare che 2 più 2 fa quattro perché questa risposta è statisticamente corretta, ma non esegue un calcolo matematico. Questa distinzione evidenzia i limiti dell’uso dell’IA in ambito matematico.

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L’idea che strumenti come ChatGPT possano risolvere problemi matematici meglio degli studenti sta entrando rapidamente nell’immaginario scolastico. In parte per i progressi degli ultimi anni, in parte per l’impressione di affidabilità che i chatbot trasmettono quando producono passaggi ordinati, formule corrette e spiegazioni apparentemente coerenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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