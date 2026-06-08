Il conflitto tra Israele e Iran si intensifica con attacchi reciproci. La guerra si estende anche al Libano, dove vengono colpite strutture e obiettivi. Nessuna delle parti ha ancora annunciato un cessate il fuoco. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con escalation di azioni militari in tutta la regione.

La guerra in Medio Oriente prosegue con attacchi incrociati fra Israele e Iran. La rappresaglia colpisce pesantemente il Libano. Non si fermano i raid delle forze israeliane sull’area meridionale di Beirut. Servizio di Massimiliano Cochi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Usa-Iran-Israele, si infiamma il conflitto

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Temi più discussi: Medio Oriente - Hezbollah vuole una tregua completa. Trump: i colloqui con l'Iran proseguono; Israele avanza in Libano, Parigi convoca l'Onu. Trump: Iran non svilupperà arma nucleare; Guerra Medioriente, Trump: Suggerisco all'Iran di tornare ai negoziati; Gli Usa annunciano nuove sanzioni contro l'Iran. Israele nella lista nera Onu degli stupri di guerra.

Telefonata Trump-Netanyahu: #Israele sospende gli attacchi contro l' #Iran su richiesta del presidente USA. L'IDF continuerà però a colpire in Libano, fin anche ai sobborghi sud di Beirut, se Hezbollah proseguirà a prendere di mira i territori israeliani. x.com

L'Iran e Israele si scambiano colpi, minacciando un fragile cessate il fuoco reddit

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