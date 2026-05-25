La crisi tra Stati Uniti e Iran ha acceso il confronto nella politica israeliana, in vista delle prossime elezioni. Centristi e ultraconservatori si scontrano sulle posizioni da assumere, mentre il dibattito si focalizza sulle implicazioni della tensione internazionale. La questione iraniana diventa un tema centrale nel confronto tra le diverse fazioni politiche, influenzando le scelte e le strategie in vista del voto.

La crisi tra Stati Uniti e Iran accende il confronto nella politica israeliana, fra centristi e ultraconservatori, alle prese con elezioni sempre più vicine. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Elezioni in Israele, conflitto Iran-Usa accende il confronto

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