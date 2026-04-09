Dopo quarantacinque giorni di tensioni, è stata raggiunta una tregua tra Iran e Stati Uniti, anche se le negoziazioni sono ancora in corso. Nel frattempo, il governo israeliano continua a spingere per un intervento militare, mantenendo alta la pressione sulla regione. La tregua, che ha portato a una temporanea sospensione delle ostilità, resta fragile e soggetta a possibili riacutizzazioni. La situazione rimane sotto stretta osservazione a livello internazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dopo quaranta giorni di intensi scontri armati, una tregua fragile e significativa ha finalmente interrotto i bombardamenti americani e israeliani sull’Iran, così come le pesanti risposte iraniane in tutta l’Asia occidentale. L’accordo è stato raggiunto in extremis, a meno di un’ora e mezza dalla scadenza dell’ultimatum lanciato da Donald Trump, il quale aveva avvertito di possibili ritorsioni devastanti in mancanza di un accordo. Questo finale rappresenta un chiaro segnale di chi ha saputo gestire la crisi con maggiore determinazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tregua tra Iran e USA, ma Israele spinge ancora per il conflitto.

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Gaza Ceasefire Is About To Collapse – Netanyahu Has Made Sure of It

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