Un politico ha dichiarato che l’autonomia si basa sulla democrazia, non sul terrorismo. Ha chiesto di distinguere tra negoziazione politica e atti di eversione, sottolineando che il terrorismo ha causato molte vittime nel passato. Non sono stati forniti dettagli specifici sui responsabili né sui pagamenti o risarcimenti. La discussione si è concentrata sulla differenza tra processi democratici e atti violenti, senza indicare coinvolgimenti diretti o responsabilità.

Quali sono i confini tra negoziazione politica e atti di eversione?. Chi ha pagato il prezzo più alto durante gli anni del terrorismo?. Perché la giustificazione dei metodi violenti è considerata un errore politico?. Come si distingue oggi il valore dell'autonomia dai sabotaggi passati?.? In Breve Venti innocenti uccisi durante gli anni del terrorismo militante. Distinzione tra negoziazione politica e uso di esplosivi. Riferimento alla posizione politica di Stauder in Alto Adige. Eversione armata avvenuta durante gli anni Sessanta. Urzì afferma che l’autonomia è stata conquistata nonostante la violenza dei terroristi. Alessandro Urzì ha dichiarato che la democrazia e i valori della Costituzione hanno prevalso sul terrorismo, sottolineando come l’autonomia sia stata ottenuta nonostante le azioni violente e non grazie a esse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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