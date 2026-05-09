Terrorismo Meloni | non dimenticare è un dovere a difesa della democrazia

Oggi si ricorda il dolore delle vittime di terrorismo, con un pensiero rivolto a chi ha subito atti violenti di diversa natura. Le autorità hanno sottolineato l'importanza di non dimenticare, come modo per proteggere i principi democratici. La giornata si è aperta con interventi pubblici e commemorazioni in diverse città italiane, dedicate a mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto.

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Roma, 9 mag. (askanews) – “Oggi il nostro pensiero va a loro e a tutte le vittime di ogni forma di terrorismo. Non dimenticare è un dovere: per onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà, per rispetto della nostra storia e per difendere ogni giorno la democrazia”. Lo scrive la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X. “Il 9 maggio – ricorda – si celebra il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. In questa data, nel 1978, veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno in cui perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato, dopo le sue denunce contro Cosa nostra.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate 25 aprile: il dovere della destra verso la democrazia italiana? Cosa sapere Vito Antonio Leuzzi analizza il ruolo della Liberazione per la democrazia italiana il 25 aprile. Fosse Ardeatine, Mattarella depone la corona d'alloro: il dovere di non dimenticareDopo l’applauso all’ingresso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella , seguito dal picchetto d’onore, il capo dello Stato ha deposto una... Contenuti e approfondimenti Terrorismo, Meloni: non dimenticare è un dovere a difesa della democraziaRoma, 9 mag. (askanews) – Oggi il nostro pensiero va a loro e a tutte le vittime di ogni forma di terrorismo. Non dimenticare è un dovere: per onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà, per r ... askanews.it Meloni Non dimenticare le vittime del terrorismo è un dovere a difesa della democraziaROMA (ITALPRESS) – Il 9 maggio si celebra il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. In questa data, nel 1978, veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Ros ... italpress.com