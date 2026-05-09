Meloni Non dimenticare vittime terrorismo un dovere per difesa della democrazia

Il 9 maggio si celebra il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. In questa occasione, un rappresentante del governo ha sottolineato l’importanza di ricordare coloro che hanno perso la vita a causa di atti terroristici, definendo questa memoria un dovere per la difesa della democrazia. La giornata è stata dedicata a ricordare le persone colpite da episodi di violenza e a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.

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ROMA (ITALPRESS) – “Il 9 maggio si celebra il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. In questa data, nel 1978, veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno in cui perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato, dopo le sue denunce contro Cosa nostra. E nel 2021 Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla Stidda, veniva proclamato beato. Oggi il nostro pensiero va a loro e a tutte le vittime di ogni forma di terrorismo. Non dimenticare è un dovere: per onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà, per rispetto della nostra storia e per difendere ogni giorno la democrazia”. Lo scrive in un post su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Terrorismo, Meloni: non dimenticare è un dovere a difesa della democrazia Meloni: “Non dimenticare le vittime del terrorismo è un dovere, per difendere ogni giorno la democrazia”“Non dimenticare è un dovere”, ha ricordato oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel giorno in cui la Repubblica torna a confrontarsi con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Meloni,nostro pensiero a tutte le vittime del terrorismo,non dimenticare un dovere; Mattarella: dall'esempio del Friuli, una lezione per il presente; L'abbraccio di Mattarella e Meloni al popolo friulano: Qui è nata la resilienza. Alle 21 i rintocchi per ricordare le vittime; 50 ANNI DAL SISMA DEL FRIULI, MATTARELLA A GEMONA. Meloni Non dimenticare vittime terrorismo un dovere per difesa della democraziaUltim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Il 9 maggio si celebra il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. In questa data, nel 1978, veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, ... ticinonotizie.it Terrorismo, Meloni: Non dimenticare vittime è dovere per difendere democraziaIl 9 maggio si celebra il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. In questa data, nel 1978, veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse, ha scritto la ... tg24.sky.it 'Meloni-Usa, resta il gelo': questo e altri titoli oggi in #primapagina nella nostra #rassegnastampa. x.com