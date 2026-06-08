Urne chiuse Macerata decide il sindaco al ballottaggio | Parcaroli scatta e vede il secondo mandato ?In aggiornamento

Notizia in breve

A Macerata si è concluso il primo turno delle elezioni comunali e si avvia al ballottaggio. Sandro Parcaroli, candidato del centrodestra, ha ottenuto il miglior risultato e si prepara a sfidare l’avversario nel secondo turno. La decisione sulla guida del Comune sarà presa tra due settimane. Il risultato finale del primo turno è ancora in aggiornamento, e si attende l’esito del voto di seconda tornata.