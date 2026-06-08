Urne chiuse Macerata decide il sindaco al ballottaggio | Parcaroli scatta e vede il secondo mandato ?In aggiornamento
A Macerata si è concluso il primo turno delle elezioni comunali e si avvia al ballottaggio. Sandro Parcaroli, candidato del centrodestra, ha ottenuto il miglior risultato e si prepara a sfidare l’avversario nel secondo turno. La decisione sulla guida del Comune sarà presa tra due settimane. Il risultato finale del primo turno è ancora in aggiornamento, e si attende l’esito del voto di seconda tornata.
MACERATA - Ne resterà soltanto uno. Macerata sceglie in sindaco al ballottaggio dopo il molecolare finale di voto al primo turno, con Sandro Parcaroli, per il centrodestra, sindaco uscente e ricandidato, costretto all'appendice alle urne solo per 10 voti, che in percetuale erano 49,96%. A sfidarlo, per il centrosinistra, Gianluca Tittarelli capace di rimontare fino al 41, 95%. Il primo dato: affluenza in calo rispetto al primo voto. Domenica e lunedì i votanti sono stati il 54,80% contro i 56,33%. Adesso, la parola definitiva alle urne. Ore 15.39, Parcaroli in testa Subito in testa Parcaroli (come al primo turno, del resto): 54,52% contro 45,48% di Tittarelli, ballano al momento circa 400 voti di differenza. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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