Urne chiuse Macerata decide il sindaco al ballottaggio | Parcaroli frena 51,79% Tittarelli sale ?In aggiornamento
A Macerata, Sandro Parcaroli del centrodestra ha ottenuto il 51,79% dei voti al ballottaggio, risultando eletto sindaco. Le urne sono state chiuse e la decisione finale si è basata sul risultato del secondo turno. La percentuale di Tittarelli non è stata ancora comunicata. La città ha scelto il nuovo sindaco dopo il voto finale. La comunicazione ufficiale del risultato è attesa.
MACERATA - Ne resterà soltanto uno. Macerata sceglie in sindaco al ballottaggio dopo il molecolare finale di voto al primo turno, con Sandro Parcaroli, per il centrodestra, sindaco uscente e ricandidato, costretto all'appendice alle urne solo per 10 voti, che in percetuale erano 49,96%. A sfidarlo, per il centrosinistra, Gianluca Tittarelli capace di rimontare fino al 41, 95%. Il primo dato: affluenza in calo rispetto al primo voto. Domenica e lunedì i votanti sono stati il 54,80% contro i 56,33%. Adesso, la parola definitiva alle urne. Ore 15.39, Parcaroli in testa Subito in testa Parcaroli (come al primo turno, del resto): 54,52% contro 45,48% di Tittarelli, ballano al momento circa 400 voti di differenza. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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