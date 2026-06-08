Urne chiuse Macerata decide il sindaco al ballottaggio | Parcaroli frena 51,79% Tittarelli sale ?In aggiornamento

Notizia in breve

A Macerata, Sandro Parcaroli del centrodestra ha ottenuto il 51,79% dei voti al ballottaggio, risultando eletto sindaco. Le urne sono state chiuse e la decisione finale si è basata sul risultato del secondo turno. La percentuale di Tittarelli non è stata ancora comunicata. La città ha scelto il nuovo sindaco dopo il voto finale. La comunicazione ufficiale del risultato è attesa.