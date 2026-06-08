Alle 15 si chiuderanno le urne a Macerata, dove si vota per il nuovo sindaco, il 43esimo nella storia della città. La sfida si svolge tra due candidati, Parcaroli e Tittarelli, con i risultati del ballottaggio che saranno disponibili in diretta. La consultazione riguarda l’elezione per il mandato di cinque anni.

Macerata, 8 giugno 2026 – Alle 15 si chiuderanno definitivamente le urne a Macerata per scegliere il proprio sindaco, il 43esimo, per i prossimi cinque anni. Per scoprire chi l'avrà spuntata al ballottaggio tra il primo cittadino uscente Sandro Parcaroli e lo sfidante Narciso Tittarelli, ci vorrà ancora un po' di pazienza: seguiamo lo spoglio in diretta con una copertura live. Al primo complicato turno (per via del lunghissimo conteggio delle schede, con tanto di ricorsi al Tar per il riconteggi o) delle amministrative del 24 e 25 maggio, nessuno dei due candidati era riuscito a raggiungere la maggioranza assoluta. Parcaroli aveva ottenuto il 48,2% delle preferenze, mentre Tittarelli si era fermato al 39,5%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ballottaggio a Macerata, risultati in diretta dalle 15: sfida per il sindaco tra Parcaroli e Tittarelli

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