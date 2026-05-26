Alle 1 di notte si è concluso lo scrutinio delle elezioni comunali a Macerata. Il candidato uscente ha ottenuto il 49,96% delle preferenze, mancando di pochi voti la vittoria al primo turno. La sfida per il nuovo sindaco si deciderà dunque al ballottaggio con l’avversario più vicino, che ha superato la soglia del 50%. La serata è stata caratterizzata da un risultato molto stretto e inaspettato.

Macerata, 26 maggio 2025 – Il verdetto arriva all’una di notte, dopo un pomeriggio e una serata thrilling: per una manciata di voti sfuma la vittoria al primo turno per Sandro Parcaroli, che se la dovrà vedere al ballottaggio con Gianluca Tittarelli. Un epilogo incredibile, dopo che nelle ore precedenti era successo di tutto. Da un lato il centrodestra a esultare pubblicamente mentre lo spoglio era ancora in corso, dall’altro il centrosinistra ad ammettere e analizzare la sconfitta. E’ questo il quadro delle elezioni comunali a Macerata, dove tra due settimane si tornerà a votare per il nuovo sindaco. Gli sfidanti saranno l’uscente Sandro Parcaroli (centrodestra) e lo sfidante Gianluca Tittarelli (centrosinistra): il primo si è fermato a un passo dal traguardo, al 49,96%, mentre il secondo non è andato oltre il 41,95%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sindaco di Macerata, elezioni incredibili: Parcaroli si ferma al 49,96%, sarà ballottaggio con Tittarelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Macerata, elezioni incredibili: Parcaroli si ferma al 49,96%, sarà ballottaggio con TittarelliA Macerata, poco dopo mezzanotte, è stato annunciato il risultato delle elezioni comunali.

Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,94%. Tittarelli torna in pista e si va al ballottaggioA Macerata, durante la notte elettorale, Sandro Parcaroli ha ottenuto il 49,94% dei voti, sfiorando la vittoria al primo turno ma senza conquistarlo.

Temi più discussi: Elezioni sindaco Macerata 2026: ballottaggio tra Parcaroli e Tittarelli; Risultati elezioni comunali a Macerata: Tittarelli e Parcaroli al ballottaggio; Gianluca Tittarelli dichiara la sconfitta, Sandro Parcaroli è di nuovo sindaco di Macerata. Che successo per il centrodestra; Centrodestra choc, a Macerata Parcaroli crolla al 49,94%. Tittarelli torna in pista e si va al ballottaggio.

Salvini, 'prossimo anno vinciamo le elezioni politiche con qualsiasi legge elettorale'. Il ministro a Macerata per sostenere la ricandidatura di Parcaroli a sindaco #ANSA x.com

[Megathread] Elezioni amministrative 2026 - Primo turno reddit

Macerata, elezioni incredibili: Parcaroli si ferma al 49,96%, sarà ballottaggio con TittarelliSfida per il sindaco: il verdetto arrivato all’una di notte, dopo che il centrodestra aveva incautamente festeggiato e il centrosinistra aveva ammesso la sconfitta ... ilrestodelcarlino.it

Risultati elezioni comunali a Macerata: Tittarelli e Parcaroli al ballottaggioUrne chiuse e spoglio in corso a Macerata, dove domenica 24 maggio e oggi, lunedì 25 maggio, si è votato alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale (SEGUI GLI ... tg24.sky.it