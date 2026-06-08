Urne chiuse ad Arezzo inizia lo spoglio

Alle 15 sono state chiuse le urne ad Arezzo e lo spoglio delle schede è iniziato. Le operazioni di voto si sono concluse, e ora si attende il risultato delle elezioni comunali. Si conoscerà tra poco chi sarà il nuovo sindaco, con i candidati che si sfidano per il ruolo di guida della città nei prossimi cinque anni.

Alle 15 si sono chiuse le urne. Tra poco Arezzo saprà se sarà guidata da Vincenzo Ceccarelli o da Marcello Comanducci come sindaco per i prossimi cinque anni. Al via lo spoglio delle schede. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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