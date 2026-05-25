Salento urne chiuse e inizia lo spoglio | le sfide e i risultati nei comuni al voto
Le urne si sono chiuse nei ventuno comuni del Salento che hanno votato per il rinnovo delle amministrazioni. Sono iniziate le operazioni di scrutinio, che dureranno fino all’assegnazione dei seggi e alla proclamazione dei nuovi sindaci. I risultati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore, dopo aver completato tutte le verifiche e le procedure previste dalla legge. Nessun dettaglio sui candidati o sugli esiti parziali è ancora stato comunicato.
LECCE – Urne chiuse nei seggi dei ventuno comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni. Sono cominciate da pochi minuti le operazioni di spoglio che porteranno a scoprire i nomi dei prossimi primi cittadini.In tutto sono 57 gli aspiranti sindaci con un esercito di candidati consiglieri al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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