Referendum giustizia urne chiuse | in corso lo spoglio

Stop al voto dalle 15. Non è previsto il quorum ma la maggioranza dei voti validi È in corso dalle 15 del 23 marzo lo spoglio delle schede del referendum confermativo della legge costituzionale sulla giustizia. L'affluenza nazionale si attesta attorno al 58%. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum, l’affluenza sfiora il 50%. Si vota ancora lunedì dalle 7 alle 15 «Abbiamo smarrito il nostro gatto Raji. Ricompensa per chi lo ritrovasse» . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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