Urla scimmie e remigrazione inseguito e malmenato | l' influencer leghista Eterno e il video delle polemiche

Prima gli insulti tra "scimmia" e "torna a casa tua", poi il pestaggio, interrotto soltanto dall'intervento del cameraman, con il video che nel frattempo ha fatto il giro dei social. Al centro del caso c'è Ferenc Venturelli, influencer leghista di 19 anni, noto sui social come "Eterno", che lo. 🔗 Leggi su Today.it

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Eterno, l’influencer aggredito dal branco. “Erano in una ventina, mi urlavano leghista di m...”Un influencer di 20 anni è stato aggredito da un gruppo di circa venti persone che gli hanno rivolto insulti legati a un’appartenenza politica.

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Salis: Convegno Remigrazione è provocazione, i neofascisti spintonano il presidente del MunicipioDopo il no del primo albergo prenotato e momenti di tensione davanti all’ingresso della nuova sede trovata in extremis, il Tower Airport hotel, ha preso il via il convegno nazionale sulla remigrazione ... genova.repubblica.it