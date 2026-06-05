Un influencer di 20 anni è stato aggredito da un gruppo di circa venti persone che gli hanno rivolto insulti legati a un’appartenenza politica. L’episodio è avvenuto a Reggio Emilia e ha coinvolto il giovane noto online come Eterno. L’aggressione si è verificata in un contesto di tensione legata a divergenze di opinioni politiche.

Reggio Emilia, 5 giugno 2026 – Ferenc Venturelli, conosciuto sul web come Eterno, nonostante la sua giovane età (vent’anni), si è spesso trovato al centro di polemiche e di scontri verbali, legati a opinioni politiche differenti. Ma mai prima d’ora il giovane reggiano attivista della Lega aveva vissuto l’esperienza diretta della violenza fisica, dell’aggressione di più persone armate di bottiglie, perfino di un coltello, pronte a colpire senza neppure pensare alle potenziali gravi conseguenze. Per Venturelli sarà davvero difficile dimenticare la sua prima visita a Parma. Ieri sera, infatti, è stato aggredito, colpito con calci e pugni, rischiando anche una coltellata, salvandosi solo grazie al tempestivo intervento di un suo amico che non ha esitato ad avvicinarsi alla scena dello scontro usando spray urticante in quantità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eterno, l’influencer aggredito dal branco. “Erano in una ventina, mi urlavano leghista di m...”

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