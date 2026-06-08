Scimmia remigrazione inseguito e malmenato dopo gli insulti | l' influencer leghista Eterno e il video delle polemiche

Prima gli insulti tra "scimmia" e "torna a casa tua", poi il pestaggio, interrotto soltanto dall'intervento del cameraman, con il video che nel frattempo ha fatto il giro dei social. Al centro del caso c'è Ferenc Venturelli, influencer leghista di 19 anni, noto sui social come "Eterno", che lo. 🔗 Leggi su Today.it

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Parma, Eterno l'influencer leghista picchiato in strada da immigrati: dallo scambio di insulti alle botteUn influencer noto per le sue posizioni politiche è stato picchiato in strada da un gruppo di immigrati dopo uno scambio di insulti e il lancio di...

Eterno, l’influencer aggredito dal branco. “Erano in una ventina, mi urlavano leghista di m...”Un influencer di 20 anni è stato aggredito da un gruppo di circa venti persone che gli hanno rivolto insulti legati a un’appartenenza politica.

Temi più discussi: L'influencer leghista Eterno aggredito a Parma da un gruppo di ragazzi dopo l'insulto razzista Scimmia: Giravo un video, mi hanno pestato e uno aveva tirato fuori un coltello; L'influencer leghista Eterno provoca e insulta un gruppo di migranti: Stai zitto, scimmia. Inseguito e picchiato VIDEO; Parma, Eterno l'influencer leghista picchiato in strada da immigrati: dallo scambio di insulti alle botte.

Scimmia e remigrazione: influencer leghista insulta, poi scappa e viene pestatoSe l’è passata decisamente male un (cosiddetto) influencer leghista che, dopo aver provocato insultato e rivolto insulti razzisti ad alcuni ragazzi è stato inseguito e pestato. Gli insulti razzisti, p ... msn.com

L'influencer leghista Eterno provoca e insulta un gruppo di migranti: Stai zitto, scimmia. Inseguito e picchiato VIDEOTornate a casa vostra, remigrazione, e poi l'ultima provocazione: Scimmia. Un influencer leghista che si ispira a Charlie Kirk, il ventenne ... ilmattino.it