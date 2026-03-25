Richiamate uova fresche per rischio salmonella | l’allerta del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di diversi lotti di uova fresche in Italia, a causa di un possibile rischio di contaminazione da salmonella. La decisione è stata presa per prevenire eventuali problemi di salute legati al consumo dei prodotti interessati. Non sono stati segnalati casi di malattia finora, ma il richiamo è stato avviato come misura precauzionale.

Nuovo richiamo alimentare in Italia. Il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro urgente di diversi lotti di uova fresche a causa del possibile rischio di contaminazione da salmonella. L’allerta riguarda prodotti molto diffusi e l’invito ai consumatori è chiaro: non consumarle. Secondo quanto riportato nell’avviso ufficiale, il richiamo riguarda uova fresche a marchio “San Pietro – Salis Antonella”, prodotte nello stabilimento di Villacidro, in Sardegna. I lotti interessati hanno un termine minimo di conservazione compreso tra l’11 e il 20 aprile 2026. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale per il possibile rischio microbiologico legato alla presenza di salmonella. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Richiamate uova fresche per rischio salmonella: l’allerta del Ministero della Salute Articoli correlati Richiamate uova fresche: pericolo salmonella. L’allerta alimentare del Ministero: “Non consumatele”Il Ministero della Salute richiama diverse uova fresche a marchio San Pietro – Salis Antonella nello stabilimento di Villacidro, in Sardegna, per... Uova richiamate dal Ministero della Salute per rischio salmonella, i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha disposto un richiamo precauzionale per specifici lotti di uova fresche di categoria A del marchio Avicola Serroni. Contenuti e approfondimenti su Ministero della Salute Temi più discussi: Eurospin richiama Mousse con salmone per sospetto botulino: l’allerta del Ministero della salute; Mousse al salmone a rischio botulino: Eurospin ritira il prodotto dopo i controlli a campione nel Padovano. I dati del lotto interessato; Salame richiamato, allerta salmonella: marche e supermercati; Salame Milano richiamato dai supermercati Sigma per possibile presenza di salmonella, i lotti a rischio. Non consumatele, scatta il richiamo per rischio salmonella: l’avviso del Ministero della SaluteIl Ministero della Salute ha fatto un richiamo per diversi lotti di uova fresche, invitando i cittadini a non consumarle per il rischio di contrarre la salmonella. notizie.it Richiamo di uova San Pietro - Salis Antonella per rischio di salmonella in diversi lotti prodotti a VillacidroIl ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per alcuni lotti di uova San Pietro - Salis Antonella per potenziale rischio di salmonella. virgilio.it Il Tribunale di Genova ha condannato il Ministero della Salute a risarcire con oltre un milione di euro gli eredi di una donna morta nel 2018 dopo aver contratto l’epatite C. La vicenda - facebook.com facebook Meningite, dopo focolaio nel Kent il Ministero della Salute invia circolare alle Regioni: “Rischio in UE basso" x.com