Richiamate uova fresche per rischio salmonella | l’allerta del Ministero della Salute

Da ilsipontino.net 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di diversi lotti di uova fresche in Italia, a causa di un possibile rischio di contaminazione da salmonella. La decisione è stata presa per prevenire eventuali problemi di salute legati al consumo dei prodotti interessati. Non sono stati segnalati casi di malattia finora, ma il richiamo è stato avviato come misura precauzionale.

Nuovo richiamo alimentare in Italia. Il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro urgente di diversi lotti di uova fresche a causa del possibile rischio di contaminazione da salmonella. L’allerta riguarda prodotti molto diffusi e l’invito ai consumatori è chiaro: non consumarle.   Secondo quanto riportato nell’avviso ufficiale, il richiamo riguarda uova fresche a marchio “San Pietro – Salis Antonella”, prodotte nello stabilimento di Villacidro, in Sardegna.   I lotti interessati hanno un termine minimo di conservazione compreso tra l’11 e il 20 aprile 2026. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale per il possibile rischio microbiologico legato alla presenza di salmonella. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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