Uova richiamate per rischio salmonella quali sono i lotti interessati

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni lotti di uova fresche di Categoria A vendute con il marchio San Pietro Salis Antonella. La misura è stata presa a causa di un rischio microbiologico legato alla presenza di salmonella. Nessuna altra informazione è stata fornita sui lotti specifici coinvolti.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo precauzionale relativo a diversi lotti di uova fresche di Categoria A commercializzate a marchio San Pietro Salis Antonella per rischio microbiologico. Il provvedimento arriva in seguito all’accertamento di un potenziale rischio di salmonella. L’invito per i consumatori è quello di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita, dove si potrà optare per il rimborso o per il cambio alla pari. Uova richiamate per rischio salmonella. Non è necessario aver già riscontrato problemi: il richiamo è puramente precauzionale. Di seguito le specifiche utili a individuare il prodotto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Uova richiamate per rischio salmonella, quali sono i lotti interessati Articoli correlati Uova fresche richiamate per rischio salmonella, i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha diffuso un nuovo avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale che riguarda diversi lotti di uova fresche di... Uova richiamate dal Ministero della Salute per rischio salmonella, i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha disposto un richiamo precauzionale per specifici lotti di uova fresche di categoria A del marchio Avicola Serroni. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Uova richiamate Temi più discussi: Uova e mangimi contaminati: così i gusci d’uovo hanno alimentato la più grande epidemia di salmonella nei Paesi Bassi; Mousse al salmone a rischio botulino: Eurospin ritira il prodotto dopo i controlli a campione nel Padovano. I dati del lotto interessato; Supermercati Sigma richiamano Salame Milano affettato per rischio Salmonella: il lotto interessato; Allarme per le uova di Pasqua: ecco quale marca contiene frammenti metallici. Non consumatele, scatta il richiamo per rischio salmonella: l’avviso del Ministero della SaluteIl Ministero della Salute ha fatto un richiamo per diversi lotti di uova fresche, invitando i cittadini a non consumarle per il rischio di contrarre la salmonella. notizie.it Richiamo di uova San Pietro - Salis Antonella per rischio di salmonella in diversi lotti prodotti a VillacidroIl ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per alcuni lotti di uova San Pietro - Salis Antonella per potenziale rischio di salmonella. virgilio.it "Non mangiatele" Uova richiamate dal mercato: l’allerta del Ministero - facebook.com facebook Richiamate Uova di Pasqua a marchio Marchesi ilsalvagente.it/2026/03/09/ric… x.com