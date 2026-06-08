Due sub hanno filmato uno squalo bianco nel Canale di Sicilia durante un’immersione. L’incontro è stato documentato con una telecamera e condiviso successivamente. I subacquei hanno riferito di aver osservato l’animale in acque profonde, senza riportare incidenti o ferite. L’evento si è verificato il 8 giugno 2026.

Messina, 8 giugno 2026 - Un faccia a faccia con uno squalo bianco nel Canale di Sicilia, lo hanno raccontato, e ripreso con la telecamera, i subacquei Derk Remmers e Pascal van Erp. Lo spaventoso incontro è avvenuto durante un'immersione assieme ai volontari dell'associazione Ghost Diving e di Healty Seas, una fondazione non profit che si dedica alla protezione del mare. È spuntato mentre rimuovevano le reti da pesca da un relitto. I sub erano all’opera per bonificare i fondali, rimuovendo le reti e le attrezzature da pesca abbandonate e impigliate nel relitto. All’improvviso la sagoma inconfondibile dello squalo. Remmers: "Mi tremavano le dita”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uno squalo bianco nel Canale di Sicilia, il faccia a faccia con i sub. Il video dell’incontro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Italia ai mondiali? Zampolli ci crede ancora, il pressing dell’inviato di Trump sulla Fifa: il faccia a faccia con InfantinoL'Italia potrebbe partecipare ai prossimi Mondiali, secondo quanto affermato da Paolo Zampolli, che continua a credere in questa possibilità.

Gruppo Bcs, incontro e assemblea. Faccia a faccia sindaco-dipendenti: "Dobbiamo salvare i posti di lavoro"Il sindaco ha incontrato i lavoratori della Bcs, azienda con circa 500 dipendenti, in una riunione faccia a faccia.

Si parla di: Squali, delfini e creme solari: attenzione alle bufale dell'estate.

Avvistato un grande squalo bianco nel Canale di SiciliaDurante un'immersione nel Canale di Sicilia, un gruppo di volontari dell'associazione Ghost Diving e di Healty Seas, fondazione non profit che opera per la protezione del mare, ha avvistato uno squalo ... ansa.it

Uno squalo bianco nel Canale di Sicilia, il faccia a faccia con i sub. Il video dell’incontroI subacquei Derk Remmers e Pascal van Erp hanno visto il grande predatore mentre ripulivano i fondali dalle reti dei pescatori impigliate in un relitto ... quotidiano.net