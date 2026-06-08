Uno squalo bianco nel Canale di Sicilia il faccia a faccia con i sub Il video dell’incontro

Da quotidiano.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due sub hanno filmato uno squalo bianco nel Canale di Sicilia durante un’immersione. L’incontro è stato documentato con una telecamera e condiviso successivamente. I subacquei hanno riferito di aver osservato l’animale in acque profonde, senza riportare incidenti o ferite. L’evento si è verificato il 8 giugno 2026.

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Messina, 8 giugno 2026 - Un faccia a faccia con uno squalo bianco nel Canale di Sicilia, lo hanno raccontato, e ripreso con la telecamera, i subacquei  Derk Remmers e Pascal van Erp. Lo spaventoso incontro è avvenuto durante un'immersione assieme ai volontari dell'associazione Ghost Diving e di Healty Seas,  una fondazione non profit che si dedica alla protezione del mare. È spuntato mentre rimuovevano le reti da pesca da un relitto. I sub erano all’opera per bonificare i fondali, rimuovendo le reti e le attrezzature da pesca abbandonate e impigliate nel relitto. All’improvviso la sagoma inconfondibile dello squalo. Remmers: "Mi tremavano le dita”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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