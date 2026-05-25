Gruppo Bcs incontro e assemblea Faccia a faccia sindaco-dipendenti | Dobbiamo salvare i posti di lavoro

Il sindaco ha incontrato i lavoratori della Bcs, azienda con circa 500 dipendenti, in una riunione faccia a faccia. Durante l’incontro, si è parlato della necessità di salvare i posti di lavoro in una fase critica per l’azienda. La delegazione ha espresso preoccupazione per la situazione, che riguarda i tre siti produttivi ancora attivi. Nessuna decisione è stata annunciata, ma l’obiettivo dichiarato è trovare soluzioni per mantenere l’occupazione.

Il sindaco Gianmarco Reina ha incontrato la delegazione dei lavoratori della Bcs, realtà storica e pilastro industriale del territorio che impiega circa 500 dipendenti distribuiti nei tre siti produttivi attualmente attivi e che sta attraversando una fase estremamente delicata della propria storia. L’azienda si trova oggi in regime di concordato preventivo in continuità. Si tratta di una procedura concorsuale complessa, avviata nel tentativo concreto di evitare il fallimento, salvaguardare l’attività d’impresa e, soprattutto, individuare nuovi investitori e partner finanziari solidi disposti a rilevare e rilanciare lo storico marchio. Il sito di Cusago impiega circa 130 dipendenti ed è un fulcro fondamentale del tessuto industriale del Sud Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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