L’Italia ai mondiali? Zampolli ci crede ancora il pressing dell’inviato di Trump sulla Fifa | il faccia a faccia con Infantino

L'Italia potrebbe partecipare ai prossimi Mondiali, secondo quanto affermato da Paolo Zampolli, che continua a credere in questa possibilità. Recentemente, l’inviato di un ex presidente degli Stati Uniti ha incontrato il presidente della FIFA in un faccia a faccia, durante il quale ha espresso il suo pressing sulla questione. La discussione si è svolta in un contesto di incontri tra rappresentanti internazionali e il massimo organismo calcistico.

Paolo Zampolli sembra crederci davvero alla possibilità di vedere la Nazionale italiana ai prossimi Mondiali. L’inviato speciale per le partnership globali del presidente Donald Trump torna ad alimentare l’ipotesi del ripescaggio, dopo che gli azzurri sono stati capaci di non qualificarsi per la terza volta consecutiva. Ai microfoni de “La Politica nel Pallone”, su Gr Parlamento, Zampolli ha rilanciato uno scenario di ripescaggio che ad oggi appare però quasi irrealizzabile, oltre che politicamente controverso. «Che percentuale c’è per la partecipazione dell’Italia ai Mondiali? Penso più del 50%». E ha annunciato un faccia a faccia ravvicinato con il presidente Fifa: «Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend.🔗 Leggi su Open.online

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