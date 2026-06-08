L’opera “Uno, Nessuno e Centomila” ha ricevuto il patrocinio dell’Accademia della Crusca. La decisione è stata comunicata oggi, 8 giugno 2026, ad Arezzo. L’ente ha ufficializzato il riconoscimento attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sulla durata o le modalità. La richiesta di patrocinio era stata presentata in precedenza dall’autore o dai rappresentanti dell’opera.

Arezzo, 8 giugno 2026 – “Uno, Nessuno e Centomila ” ottiene il patrocinio dell’ Accademia della Crusca. Disponibilità di un accademico a presenziare all’evento. Prosegue l’attività dell’amministrazione comunale per l’organizzazione della manifestazione che si fonda sul “riciclo” dei vecchi libri è un “format” unico in tutta Italia. L’Accademia della Crusca patrocina “Uno, Nessuno e Centomila”, l’evento culturale che trasforma le piazze in biblioteche a cielo aperto. La comunicazione ufficiale è arrivata nei giorni scorsi ed è stata ulteriormente arricchita anche dalla disponibilità a partecipare all’evento dell’accademico Claudio Giovanardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Uno, Nessuno e Centomila” ottiene il patrocinio dell’Accademia della Crusca

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