L'Accademia della Crusca ha espresso preoccupazione per lo stato della lingua italiana, affermando che è a rischio. In una dichiarazione, si sottolinea l'esigenza di intervenire tempestivamente per garantire un futuro alla lingua parlata e scritta. L'appello viene rivolto a tutti, sottolineando l'urgenza di azioni concrete per preservare l'uso corretto dell'italiano.

"Dobbiamo tutti essere consapevoli del fatto che, perché si possa parlare di un italiano del futuro, bisogna fare qualcosa al più presto”. Con queste parole Paolo D’Achille, presidente dell’ Accademia della Crusca, ha chiuso il suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 dell’Università di Ferrara, lanciando un monito sul destino della lingua italiana. Lo storico della lingua italiana, professore all'Università di Roma Tre, ha parlato lo scorso 24 marzo, su invito della rettrice dell’Ateneo estense Laura Ramaciotti (nonché presidente della Conferenza della Conferenza dei rettori delle università italiane) e oggi il sito web della Crusca ha rilanciato la relazione del suo presidente dal titolo "L’italiano tra passato, presente e futuro" per amplificare il suo monito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'allarme dell'Accademia della Crusca: "Lingua italiana a rischio"

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