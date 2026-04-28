Paolo D’Achille confermato presidente dell’Accademia della Crusca

Paolo D’Achille, professore ordinario di Linguistica Italiana all’Università Roma Tre, è stato riconfermato presidente dell’Accademia della Crusca. La nomina riguarda il suo secondo mandato triennale, confermata dall’istituzione. La nomina è stata annunciata recentemente, confermando la sua figura di riferimento all’interno dell’organizzazione. La sua nomina si inserisce nel ciclo di incarichi previsti dall’Accademia per la guida dell’ente.

(Adnkronos) – Paolo D’Achille, professore ordinario di Linguistica Italiana presso l’Università Roma Tre, è stato confermato presidente dell’Accademia della Crusca per il suo secondo mandato triennale. Alla guida della secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire il 'tesoro' della lingua italiana, D'Achille era stato eletto per la prima volta nel 2023. Confermato, oggi al termine della riunione del Collegio accademico, anche il Consiglio direttivo che, oltre a Paolo D’Achille, è composto da Rita Librandi (vicepresidente), Annalisa Nesi (accademica segretaria), Federigo Bambi e Rosario Coluccia (consiglieri)....🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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