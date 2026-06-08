Un’impresa da record | la Compagnia del Passatore domina i nazionali di tiro storico

La Compagnia del Passatore ha vinto i campionati italiani di tiro storico, stabilendo un nuovo record. La squadra ha mostrato grande precisione e costanza durante la competizione, conquistando diversi titoli di categoria. La gara si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno eseguito le prove con alta concentrazione. La vittoria rappresenta un risultato importante per la formazione, che si conferma tra le migliori nel settore.

Ci sono giornate in cui la concentrazione si fa assoluta, il respiro si regolarizza e il mirino sembra non tradire mai. Per la Compagnia del Passatore di Forlì, la data di domenica rimarrà a lungo impressa nella memoria come il momento della consacrazione definitiva. Sulle linee del Campo di Tiro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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