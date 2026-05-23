Alessio Milani si conferma re della 100 km del Passatore Nikolina Sustic da record tra le donne

Alessio Milani ha vinto la 51ª edizione della 100 km del Passatore, completando il percorso in 6 ore, 47 minuti e 42 secondi. Nikolina Sustic ha stabilito un record tra le donne durante la stessa gara. La competizione si è svolta tra Firenze e Faenza, con i partecipanti che hanno corso su un percorso di 100 chilometri.

Alessio Milani concede il bis. In 6 ore 47 minuti e 42 secondi ha conquistato la 51esima edizione della edizione della 100 km del Passatore (Firenze-Faenza). Lo scorso anno avevatagliato il traguardo in 6 ore, 50 minuti e 29 secondi. Secondo posto per Enrico Bartolotti a precedere Julien Nison. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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In Piazza del popolo Alessio Milani concede il bis: è lui il re della 100 km del PassatoreAlessio Milani ha vinto per la seconda volta la 100 km del Passatore, corsa tra Firenze e Faenza.

100 km del Passatore: 3500 iscritti per l’edizione numero 51 della maratona da Firenze a FaenzaSono stati aperti i registri per la cinquantunesima edizione della 100 km del Passatore, la maratona che si svolge tra Firenze e Faenza.

Argomenti più discussi: Alessio Milani conquista la cinquantunesima edizione della 100km del Passatore; In Piazza del popolo Alessio Milani concede il bis: è lui il re della 100 km del Passatore; 100 Km del Passatore, passaggio veloce a Borgo San Lorenzo: Milani davanti a tutti; Più di tremilacinquecento atleti ai blocchi di partenza della 51^ edizione del Passatore.

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