Jannik Sinner ha vinto il Madrid Open, battendo il suo avversario in modo schiacciante e stabilendo un record storico nel torneo. La sua prestazione è stata descritta come incredibile, lasciando un segno evidente nel circuito internazionale. La vittoria rappresenta un risultato importante per il giocatore, che ha mostrato grande determinazione sul campo. La sfida si è conclusa con una netta superiorità di Sinner, che si è imposto con forza nel torneo spagnolo.

Il trionfo di Sinner al Madrid Open segna un punto di svolta nel tennis mondiale. Jannik Sinner conquista il Madrid Open con una prestazione devastante e lascia un messaggio chiaro dopo la vittoria. Il numero uno al mondo batte Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-2 in meno di un’ora e firma un record che cambia gli equilibri del circuito. Una finale senza partita: superiorità totale dall’inizio alla fine. La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è stata a senso unico. L’azzurro ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, lasciando al tedesco pochissime possibilità. “Ho iniziato molto bene la partita. Zverev non ha giocato il suo miglior tennis, ma sono molto soddisfatto della mia prestazione”, ha dichiarato Sinner nel post gara.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sinner domina Madrid: ‘Qualcosa di incredibile’, Zverev travolto e record storico

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