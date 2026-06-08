Unime nuova linfa alla ricerca | assunti 35 ricercatori a tempo determinato

Notizia in breve

In un breve evento in Aula Magna, sono stati assunti 35 ricercatori a tempo determinato da Unime. Questi nuovi assunti fanno parte di una prima fase di reclutamento mirata a rafforzare le attività di ricerca dell’ateneo. La decisione si inserisce in un piano volto a incrementare il numero di ricercatori e a valorizzare le attività di ricerca dell’istituzione.