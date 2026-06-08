Unime nuova linfa alla ricerca | assunti 35 ricercatori a tempo determinato

Da messinatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un breve evento in Aula Magna, sono stati assunti 35 ricercatori a tempo determinato da Unime. Questi nuovi assunti fanno parte di una prima fase di reclutamento mirata a rafforzare le attività di ricerca dell’ateneo. La decisione si inserisce in un piano volto a incrementare il numero di ricercatori e a valorizzare le attività di ricerca dell’istituzione.

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Sono stati accolti nel corso di una breve cerimonia, tenutasi in Aula Magna, i 35 ricercatori a tempo determinato assunti oggi da Unime in una prima tranche, nell’ambito della mission di Ateneo relativa al potenziamento del reclutamento dei ricercatori e alla valorizzazione della ricerca.Altri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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