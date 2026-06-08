Under 21 un guizzo di Calvani regala all' Italia la vittoria contro l' Albania
L’Italia Under 21 ha vinto contro l’Albania grazie a un gol di Calvani. La partita si è giocata a Fontanafredda l’8 giugno 2026. La squadra italiana ha ottenuto la vittoria con un risultato che ha deciso la sfida nel secondo tempo. Questa partita fa parte di una serie di incontri di preparazione per le qualificazioni. Nessun altro dettaglio sul punteggio o sui minuti del gol.
Fontanafredda, 8 giugno 2026 - Buona la prima per l'Italia Under 21 sperimentale di Carmine Nunziata - tornato CT ad interim visti gli impegni di Silvio Baldini sulla panchina della Nazionale Maggiore - che, con ben nove giocatori debuttanti nell’undici titolare (soltanto cinque convocati vantavano già presenze tra gli Azzurrini), ha piegato 1-0 i pari età dell'Albania nell'amichevole dell'Omero Tognon di Fontanafredda. A decidere la sfida è stato il gol di Calvani su assist di Alesi al 63’. Un guizzo vincente che ha premiato la grande crescita degli “azzurrini” nella ripresa. Dopo un primo tempo giocato a ritmi bassi e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Si parla di: Marcatori Belfiorese - Eccellenza Girone A (archiviato) Veneto - Vicenza - 2020-21.
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