Under 21 un guizzo di Calvani regala all' Italia la vittoria contro l' Albania

Notizia in breve

L’Italia Under 21 ha vinto contro l’Albania grazie a un gol di Calvani. La partita si è giocata a Fontanafredda l’8 giugno 2026. La squadra italiana ha ottenuto la vittoria con un risultato che ha deciso la sfida nel secondo tempo. Questa partita fa parte di una serie di incontri di preparazione per le qualificazioni. Nessun altro dettaglio sul punteggio o sui minuti del gol.