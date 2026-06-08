Il difensore del Frosinone ha segnato il gol decisivo nel match contro l’Albania, regalando la vittoria all’Italia Under 21 sperimentale. La partita si è conclusa con il successo degli azzurrini, che hanno chiuso il ciclo con una vittoria. L’allenatore ad interim ha così concluso il suo incarico con un risultato positivo. La gara ha visto il difensore protagonista, contribuendo alla vittoria finale della squadra.

L'Under 21 "vera" si fa valere tra i grandi, quella "sperimentale" affidata a Nunziata la sostituisce con la stessa efficacia. Calvani, 2004 che ha già esordito con Baldini e ha 35 presenze in B con il Frosinone, decide l'amichevole con l'Albania che chiude la stagione. Nunziata sceglie il 4-3-2-1, la formula che ha contraddistinto gran parte del suo curriculum azzurro: Rao e Vavassori a supporto di Lavelli formano un tridente stretto che lascia ai terzini lo spazio per spingere sulle ali. La giovanissima Italia, pur comandando la palla con la regia di Rispoli, la fa girare con troppa lentezza e così le vie di accesso centrali, dove gli azzurrini vorrebbero imporre la tecnica, vengono intasate dal muro dell'Albania, che difende 5+3 ed è molto più fisica dei nostri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calvani fa sorridere l'Under 21 "sperimentale": Albania ko, Nunziata chiude con una vittoria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calcio, Carmine Nunziata guiderà l’Under 21 in amichevole con l’Albania a giugno

Calcio, l’Italia U21 sperimentale di Nunziata batte di misura l’Albania in amichevoleL’Italia Under 21 ha vinto 1-0 contro l’Albania in un’amichevole disputata allo stadio ‘Omero Tognon’ di Fontanafredda.

Argomenti più discussi: La partita per Gabriele compie dieci anni; Dieci anni senza Gabriele. Sabato 13 al Calvani una giornata in memoria di Gabriele D'Uva; Stirpe lancia la sfida della Serie A: Sostenibilità e sfrontatezza. E su Ghedjemis, Raimondo, Cittadini e Calvani...