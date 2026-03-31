Raw 30.032026 Caos al Madison Square Garden

Lunedì sera, lo spettacolo di Monday Night Raw si è svolto al Madison Square Garden di New York. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti e ha attirato un vasto pubblico presente nell’arena. Durante la serata sono stati disputati diversi incontri e sono stati mostrati vari momenti spettacolari, con interventi di varie superstar del wrestling professionistico.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Madison Square Garden di New York. Lo show inizia con Cody Rhodes che raggiunge il ring e da il suo personale benvenuto ai fan presenti. Lo interrompe subito Stephanie McMahon. Dice che è tornata nell’arena costruita da suo nonno, e vuole parlare del match tra Cody e Randy Orton di WrestleMania. Quando Cody era sul ring, lei era nel backstage con tante tra le più grandi stelle del passato. Hanno avuto strade diverse per arrivare dove sono ora. Non sa con chi avrà a che fare a WrestleMania, Randy in quella versione è irraggiungibile. Il padre di Cody, Dustin, sapeva come affrontare superstar del genere ma per Cody la cosa è diversa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Raw 30.03.2026 Caos al Madison Square Garden Articoli correlati WWE: Raw torna al Madison Square GardenLa WWE, si sa, sta vivendo un momento d’oro per quanto riguarda il pubblico nelle arene, ed in piena Road To WrestleMania, non poteva farsi mancare,... WWE: card e anticipazioni per la puntata di Raw al Madison Square GardenTutto pronto per una nuova puntata di WWE Raw, che questa sera andrà in scena nella storica cornice del Madison Square Garden. WWE RAW 30 de Marzo 2026 RESUMEN: ¡CM Punk DESTROZA a Roman Reigns! Nuevos Campeones y CAOS TOTAL Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Un campione WWE quattro volte atteso al ritorno su RAW prima di WrestleMania 42; Il grande cambio di titolo è avvenuto su WWE Raw. WWE: Raw al Madison Square Garden, puntata strepitosaQuando mancano meno di due ore all'inizio di una nuova puntata di Raw, scopriamo insieme i match e segmenti annunciati dalla WWE ... spaziowrestling.it