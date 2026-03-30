Stasera va in scena una nuova puntata di WWE Raw al Madison Square Garden, uno dei palcoscenici più celebri nel mondo dello wrestling. La serata prevede diversi incontri tra i lottatori protagonisti del roster, con sfide che si prospettano intense e ricche di colpi di scena. L’evento si svolge nel teatro newyorchese, noto per aver ospitato numerosi incontri di grande rilievo nel passato.

Tutto pronto per una nuova puntata di WWE Raw, che questa sera andrà in scena nella storica cornice del Madison Square Garden. Lo show promette grande spettacolo, con diversi match titolati e la presenza di alcune delle più grandi star della compagnia, tra cui Brock Lesnar, Roman Reigns e CM Punk. Match titolati e sfide da non perdere. La card della serata include diversi incontri importanti, a partire da uno Street Fight match valido per i WWE World Tag Team Championships. I campioni The Usos metteranno in palio le cinture contro la coppia formata da Logan Paul e Austin Theory in un match che si preannuncia estremamente fisico. Spazio anche alla divisione femminile, con un match per i WWE Women’s Tag Team Championships: le campionesse The Irresistible Forces difenderanno i titoli contro Bayley e Lyra Valkyria. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: card e anticipazioni per la puntata di Raw al Madison Square Garden

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