Serie A il peso dei rientri dai prestiti | 172 milioni sui bilanci dei club

Le squadre di Serie A stanno valutando gli effetti finanziari dei rientri dai prestiti e dei riscatti mancati, un fenomeno che ha coinvolto diverse società durante questa stagione. Con l’approssimarsi della fine del campionato, i club si preparano a gestire un impatto economico complessivo di circa 172 milioni di euro, che influenzerà le strategie di mercato estive. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di valutazioni finanziarie e gestionali.

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