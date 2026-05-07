Arthur Bennacer Lucca e Pavard | i rientri dai prestiti costano 170 milioni alle big

Con l’avvicinarsi della fine della stagione, le squadre di Serie A stanno analizzando i costi associati ai rientri dei giocatori in prestito, tra cui Arthur, Bennacer, Lucca e Pavard. Questi rientri comportano un esborso complessivo di circa 170 milioni di euro per le società coinvolte. Il report dettaglia le cifre e le implicazioni economiche di queste operazioni, che influenzeranno le strategie di mercato delle squadre nelle prossime settimane.

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