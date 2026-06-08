Una tavola nel ghiaccio a Roma | l’arte per salvare l’Antartide

Un blocco di ghiaccio è stato portato in piazza Giustiniani a Roma come parte di un'installazione artistica. La spedizione che ha documentato l’Antartide ha coinvolto diversi partecipanti, i cui nomi non sono stati resi noti. L’obiettivo dell’installazione è sensibilizzare sulla situazione del continente e delle sue riserve di ghiaccio. La presenza dell’installazione si inserisce in iniziative di protesta e di informazione sulla crisi climatica.

Cosa nasconde il blocco di ghiaccio arrivato in piazza Giustiniani?. Chi sono i protagonisti della spedizione che ha documentato l'Antartide?. Perché la zona di Dominio Uno deve diventare un'Area Marina Protetta?. Come può una tavola da surf influenzare le decisioni politiche globali?.? In Breve Installazione in piazza Giustiniani a Roma l'8 giugno 2026 per la Giornata degli Oceani. Documentario dei fratelli Azulay con la narrazione di Kelly Slater e Ricardo Darin. Collaborazione con esperti SeaLegacy come Paul Nicklen e Cristina Mittermeier. Obiettivo protezione legale della regione di Dominio Uno come Area Marina Protetta. Una tavola da surf emerge dal ghiaccio a Roma per difendere l’Antartide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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