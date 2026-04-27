Antartide | Cina rompe il ghiaccio e scopre un lago millenario

La Cina ha perforato 3.413 metri di ghiaccio in Antartide fino a raggiungere il lago Qilin, un bacino sottostante isolato da milioni di anni. La perforazione è stata effettuata utilizzando una tecnica idrotermica che consente di analizzare un ecosistema rimasto intatto nel tempo. Questa operazione rappresenta un passo importante nello studio delle caratteristiche geologiche e ambientali di questa regione remota.

? Cosa sapere La Cina ha perforato 3.413 metri di ghiaccio in Antartide raggiungendo il lago Qilin.. La tecnica idrotermica permette lo studio di un ecosistema isolato da milioni di anni.. Pechino ha perforato 3.413 metri di ghiaccio in Antartide per raggiungere il lago subglaciale Qilin, segnando un primato mondiale durante la sua spedizione numero 42. L’operazione tecnologica cinese ha permesso di superare una coltre glaciale millenaria, isolando un ecosistema sommerso da milioni di anni. Per l’incursione nel sito subglaciale, gli ingegneri hanno abbandonato le tradizionali trivelle meccaniche, che presentano rischi elevati di contaminazione ambientale tramite detriti o carburanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Antartide: Cina rompe il ghiaccio e scopre un lago millenario Notizie correlate Leggi anche: Turisti camminano sul lago di Braies ma il ghiaccio si rompe e precipitano nelle acque gelide: salvati in 5. L’appello dei Vigili del Fuoco: “Non sfidate i divieti, rischio letale” Leggi anche: Cina: un equivoco millenario Contenuti utili per approfondire Record in Antartide: la Cina raggiunge un lago sigillato da milioni di anniOrmai siamo abituati alle incredibili imprese ingegneristiche che la Cina mette in atto, dimostrando sempre più spesso di essere uno degli attori globali più importanti sotto il profilo tecnologico. Q ... hdblog.it Antartide, la Cina accede a un lago subglaciale: la perforazione (con una tecnica innovativa) a 3 mila metri di profonditàLa Cina è riuscita a perforare la calotta glaciale antartica, arrivando a una profondità di 3.413 metri, per raggiungere un lago subglaciale nella regione di ... ilmattino.it