Antartide | estratto ghiaccio millenario per svelare il clima

Un team di ricerca ha prelevato campioni di ghiaccio a una profondità di 3.200 metri nel campo di Little Dome C, in Antartide. L’estrazione di ghiaccio di diverse migliaia di anni permette di analizzare le condizioni climatiche passate. I campioni raccolti saranno studiati per comprendere meglio le variazioni del clima nel corso dei secoli e le caratteristiche dell’atmosfera antica. Questa operazione rappresenta un passo importante nello studio delle dinamiche climatiche della regione.

? Cosa sapere Il team Beyond EPICA ha estratto ghiaccio millenario a 3.200 metri nel campo Little Dome C.. I campioni analizzati da dodici istituti spiegheranno la transizione climatica del Pleistocene Medio.. A 3.200 metri di altitudine nel campo di Little Dome C, il team del progetto Beyond EPICA-Oldest Ice ha concluso una missione di due mesi in Antartide, estraendo frammenti di roccia e campioni di ghiaccio che custodiscono i segreti climatici di 1,2 milioni di anni fa. La spedizione, coordinata dall’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricisi (CNR-ISP), si è concentrata in un’area situata a 35 chilometri dalla stazione Concordia, dove le temperature medie hanno raggiunto i -35°C durante l’estate antartica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Antartide: estratto ghiaccio millenario per svelare il clima I ricercatori hanno rilevato segnali misteriosi da sotto il ghiaccio antartico Notizie correlate Leggi anche: Antartide: Cina rompe il ghiaccio e scopre un lago millenario Il volto nascosto dell’Antartide: una nuova mappa rivela montagne e zolfo sotto il ghiaccioFino a oggi la nostra comprensione del suolo roccioso che si trova sotto la calotta dell’Antartide era paradossalmente meno dettagliata della... Approfondimenti e contenuti Record in Antartide: la Cina raggiunge un lago sigillato da milioni di anniOrmai siamo abituati alle incredibili imprese ingegneristiche che la Cina mette in atto, dimostrando sempre più spesso di essere uno degli attori globali più importanti sotto il profilo tecnologico. Q ... hdblog.it In Antartide nasce l’archivio del ghiaccio: conserverà la storia del climaIl progetto ha portato fino alla Stazione Concordia, una base italo-francese situata nell’altopiano antartico a oltre 3.200 metri di altitudine, due cilindri di ghiaccio, il primo proveniente dal ... iodonna.it