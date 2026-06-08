Una straordinaria opportunità la Camera di Commercio accoglie la Mille Miglia

Durante il passaggio della 44esima rievocazione della Mille Miglia, la Camera di Commercio di Padova ha accolto l’evento, che coinvolge auto storiche e appassionati da tutto il mondo. La manifestazione si svolge lungo un percorso definito, con partenze e arrivi in diverse città. La collaborazione tra enti locali e organizzatori ha portato alla realizzazione di questa tappa, che si inserisce nel calendario della gara. Nessun dettaglio su eventuali incidenti o disagi è stato comunicato.

«In occasione del passaggio della tappa della 44esima rievocazione storica della Mille Miglia, la Camera di Commercio di Padova rinnova con orgoglio il proprio saluto a un evento che unisce tradizione, passione e prestigio internazionale.La tappa padovana rappresenta una straordinaria opportunità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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