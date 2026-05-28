Il sindaco ha annunciato che, nonostante la campagna elettorale sia terminata, continuerà a concentrarsi sul supporto ai settori produttivi locali. Inoltre, è stato comunicato che il 10 giugno si terrà la prossima edizione della Mille Miglia. Questi eventi sono stati annunciati come priorità per la amministrazione, senza indicazioni su eventuali modifiche alle strategie in corso. La pianificazione delle attività commerciali rimane incentrata su queste iniziative.

La campagna elettorale appena conclusa non ha distolto il sindaco Simone Saletti dagli obiettivi nel sostegno ai settori produttivi. Lo dimostra l’incontro svolto nei giorni scorsi, nella sede di Confcommercio a Ferrara, dove Saletti ha incontrato il presidente provinciale dell’associazione, Marco Amelio, ed il direttore generale Davide Urban. Nel merito dell’incontro entra Marco Amelio: "I concetti da evidenziare sono l’importanza e il ruolo del commercio di vicinato e delle attività di prossimità in un luogo come Bondeno, che conta oltre 14mila abitanti. Le attività commerciali hanno un ruolo sociale, prima ancora che economico – dice il presidente di Confcommercio –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bondeno, strategie sul commercio. E il 10 giugno arriva la Mille Miglia

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