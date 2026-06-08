Nel nuovo adattamento del film di Miyazaki, il personaggio di Principessa Mononoke non utilizza più il suo celebre doppiaggio. La voce originale è stata sostituita, eliminando le battute e le inflessioni che la caratterizzavano. La modifica riguarda anche alcune scene, che sono state ridoppiate senza il contributo della doppiatrice storica. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan e gli addetti ai lavori.

Dopo anni di polemiche, nell'ultimo adattamento del film di Miyazaki è stato eliminato il "dio bestia" e le altre astruse invenzioni di Gualtiero Cannarsi Chi ha visto la versione italiana di Principessa Mononoke, uno dei film più famosi e apprezzati di Hayao Miyazaki, potrebbe facilmente ricordare un’espressione: «dio bestia». È il nome che il dialoghista Gualtiero Cannarsi diede a uno dei personaggi più importanti del film nel 2014, quando fu incaricato di curarne il nuovo adattamento: lo shishigami, creatura che in Principessa Mononoke incarna lo spirito della foresta. Fu una scelta lessicale molto spericolata, visto che in italiano l’espressione è più comunemente pronunciata come bestemmia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una “Principessa Mononoke” senza il suo famigerato doppiaggio

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PRINCIPESSA MONONOKE | Evento 4-10 giugno al cinema per la prima volta in 4K e con nuovo doppiaggio

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