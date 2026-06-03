Un articolo analizza come il film d’animazione “Principessa Mononoke” affronti temi morali complessi, mettendo in discussione le percezioni tradizionali di bene e male. Viene evidenziato che il film mostra personaggi ambigui e situazioni dove le azioni di alcuni protagonisti possono essere interpretate come giuste o sbagliate. La narrazione invita a riflettere sulla moralità e sulla responsabilità, rivelando che anche un’opera rivolta ai più giovani può contenere messaggi articolati e sfaccettati.

Principessa Mononoke è la prova inconfutabile che i cartoni animati non sono solo per bambini. L’emblema lampante che l’animazione può essere arte, ma anche veicolo di un messaggio profondo (o più di uno). E Hayao Miyazaki si è legato profondamente ad essa più e più volte per comunicare il più nobile fra questi: la speranza di convivenza tra Natura e Progresso. Dopotutto, il fine ultimo del primo Miyazaki è sempre stato quello di esortare gli esseri umani a “fare meglio”, a non gettare al vento la possibilità di vivere in pace con la Terra. Equilibrio, non distruzione. Ma cosa accade quando i personaggi di una storia non sono né eroi, né villain? Chi verrà a salvarci? Al di là del bene e del male. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Principessa Mononoke e la trappola morale: siamo noi i cattivi della storia?

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La storia di PRINCIPESSA MONONOKE con Moccia, 151eg, Guarnieri, Vailati e Carducci - COMICON 2026

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