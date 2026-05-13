La principessa del Galles ha fatto il suo ingresso a Reggio Emilia, salutando il pubblico in piazza Prampolini. Indossava un abito con tonalità turchese, scelto per l’occasione del suo primo giorno di visita in Italia. È stata accolta dal sindaco e da numerosi cittadini, mentre si preparava a iniziare il suo tour ufficiale nel paese.

K ate Middleton è finalmente arrivata a Reggio Emilia. La principessa del Galles è stata accolta dal sindaco e da una marea di persone che hanno riempito piazza Prampolini. Una volta scesa dalla macchina, Kate ha distribuito sorrisi, sguardi riconoscenti e soprattutto qualche parola gentile ai più piccoli in prima fila: i veri protagonisti di questo viaggio in solitaria dedicato alla Prima Infanzia, cuore della sua missione istituzionale. Leggi anche › Kate Middleton è in Italia. Bagno di folla – e di selfie – a Reggio Emilia Per iniziare la visita con stile, Kate Middleton ha scelto l’azzurro. O meglio, un completo monocolore dalle sfumature turchesi firmato Edeline Lee.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La principessa del Galles ha scelto un outfit dalle sfumature turchesi per iniziare il suo royal tour italiano. Una lezione di classe, diplomatic dressing e stile

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Parlo poco italiano. Come ti chiami? Mi chiamo Caterina. La principessa del Galles Kate Middleton in visita a Reggio Emilia è stata protagonista di un breve siparietto in italiano con un gruppo di bambini. . . #news #RDSgrandisuccessi #KateMiddleton (: t x.com

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