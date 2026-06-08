Crescere non è mai stato semplice. Farlo in un’epoca dominata dai social network, dall’esposizione continua e dal bisogno costante di sentirsi accettati lo è ancora di più. È proprio da questa consapevolezza che nasce “Una pellicola di realtà”, il nuovo progetto discografico di Daniele Foschia, giovane cantautore di Terrasini che sceglie di raccontare il proprio tempo con uno sguardo sincero, diretto e sorprendentemente maturo. Composto da 9 tracce, l’album costruisce un percorso coerente che accompagna l’ascoltatore attraverso le emozioni, le paure e le contraddizioni di una generazione in continua ricerca di sé stessa. Daniele Foschia appartiene alla Generazione Z e ne descrive fragilità, desideri e contraddizioni dall’interno. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Una pellicola di realtà”, il primo album di Daniele Foschia che racconta paure e sogni dei giovani

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Una pellicola di realtà, ecco il nuovo album del cantautore di Terrasini Daniele FoschiaNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Nel panorama del pop italiano ar ... palermotoday.it